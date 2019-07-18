Город сошел с ума: в Тарту образовались огромные пробки

Таксист Сандра Кууск сказала Tartu Postimees, что движение в Тарту сошло с ума еще около двух часов дня, особенно на улице Рийя, Нарвском шоссе, улице Якоби, бульваре Вабадузе и вблизи Lõunakeskus.

Местами в городе пробки, в которых машины стоят по десять минут.

Также Кууск рассказала, что в зоне концерта интернет так перегружен, что у людей возникают проблемы с завершением поездки на платформе Bolt.

В то же время видно, что на улице Рооси свободного места предостаточно.