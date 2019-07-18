Чт, 18.07.2019
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Город сошел с ума: в Тарту образовались огромные пробки

Пробка на Нарвском шоссе.

ФОТО: Laila Kaasik

Сегодня в Тарту проходит самый масштабный в истории города концерт — выступит легендарная группа Metallica.

Таксист Сандра Кууск сказала Tartu Postimees, что движение в Тарту сошло с ума еще около двух часов дня, особенно на улице Рийя, Нарвском шоссе, улице Якоби, бульваре Вабадузе и вблизи Lõunakeskus.

Местами в городе пробки, в которых машины стоят по десять минут.

Также Кууск рассказала, что в зоне концерта интернет так перегружен, что у людей возникают проблемы с завершением поездки на платформе Bolt.

В то же время видно, что на улице Рооси свободного места предостаточно.

Пешеходы на улице Рооси. 

ФОТО: Laila Kaasik

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