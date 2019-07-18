Двое финнов на лодке незаконно пересекли границу с Россией

Двое финнов на моторной лодке пересекли вчера морскую границу с Россией без прохождения пограничного контроля. Это произшло к югу от острова Сантио.
Финские пограничники сразу обнаружили незаконное пересечение и сообщили своим российским коллегам. Когда нарушители вернулись в страну по Сайменскому каналу, им обоим выписали штраф. Они объяснили, что просто случайно прошли на лодке мимо пункта погранконтроля на острове Сантио, передает Yle.
Морская погранохрана Финского залива напоминает, что прогулочные суда при поездках между Финляндией и Россией всегда должны проходить пограничный контроль на одном из пунктов.