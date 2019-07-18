Двое финнов на лодке незаконно пересекли границу с Россией

Финские пограничники сразу обнаружили незаконное пересечение и сообщили своим российским коллегам. Когда нарушители вернулись в страну по Сайменскому каналу, им обоим выписали штраф. Они объяснили, что просто случайно прошли на лодке мимо пункта погранконтроля на острове Сантио, передает Yle.