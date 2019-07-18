Полицейская погоня: прыгнувший в воду водитель пропал без вести

Судьба водителя по-прежнему неизвестна, причина, почему он решил сбежать таким образом, выясняется.

Чтобы пролить свет на эту историю, эстонские стражи правопорядка обратились к литовским коллегам. Владелец найденных в автомобиле документов, по словам литовской полиции, ранее не попадал в поле их зрения, никаких значительных нарушений он не совершал.

В то же время до сих пор неизвестно, найденные в автомобиле документы принадлежат тому, кто бросился в озеро и возможно утонул.

«На основании собранной на данный момент информации, есть основание полагать, что сидевший за рулем Lexus и пытавшийся сбежать от полиции мужчина связан с организованной преступностью, в том числе угоном автомобилей», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

В то же время нет оснований полагать, что Lexus был угнан. Автомобиль находится на полицейской парковке. Поскольку мотивы случившегося до сих пор до конца неизвестны, на данный момент, по словам Вирк, рано говорит, что будет с автомобилем дальше, если его владелец утонул. Если владелец или родственники существуют, автомобиль вернут им.

«К сожалению, за последние дни мы не получили от общественности конструктивной информации, - сказала в четверг Вирк. - Если у кого-то есть полезная информация, по-прежнему просим передать ее полиции».

В воскресенье поздним вечером в Тарту полиция дала автомобилю Lexus с литовскими номерами знак остановиться, но водитель проигнорировал его и на большой скорости продолжил путь в сторону Ряпина.

Предположив, что иностранные регистрационные номера и странное поведение водителя могут указывать на то, что автомобиль был угнан в Эстонии, полиция ринулась в погоню, отреагировав на произошедшее усиленным составом.

Добравшись до порта Ряпина, водитель выскочил из машины и побежал в воду. Следовавший за ним патрульный полицейский сделал три предупредительных выстрела в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега человек не остановился и поплыл дальше. Вскоре он и вовсе скрылся с глаз полицейских.