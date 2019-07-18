Чт, 18.07.2019
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  • «Они погибнут первыми»: авиакомпания назвала самые опасные при крушении места в самолете и подверглась критике

«Они погибнут первыми»: авиакомпания назвала самые опасные при крушении места в самолете и подверглась критике

Самолеты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com

Авиакомпания KLM India назвала места в самолете, пассажиры которых погибнут первыми при крушении, и вызвала гнев пользователей сети, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.

В официальном Twitter компании появился пост, в котором говорилось, что самые опасные при авиакатастрофе кресла расположены в середине салона — над крыльями. При этом у пассажиров передних рядов шансы выжить повышаются, а те, кто занимают кресла в хвосте самолета, при падении находятся в наибольшей безопасности.

Это сообщение переполошило пользователей Twitter. Некоторые из них недоумевали, с какой целью авиакомпания публикует такие данные, а другие заявили, что они ложные.

Обратив внимание на реакцию в соцсетях, KLM удалили пост. Они принесли извинения и пояснили, что информация в том сообщении — общеизвестный факт, а не личное мнение работников компании.

Однако, по данным издания «Популярная механика», вероятность выжить в авиакатастрофе, сидя в носу самолета, составляет 49 процентов. В центре же, напротив, она повышается до 56 процентов. Лучше всего в случае чрезвычайного происшествия сидеть в пределах пяти рядов от аварийного выхода.

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