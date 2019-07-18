Возмущенный житель Таллинна: полиции разрешено нарушать ПДД?

Автор снимка рассказал, что полиция ехала с выключенными фарами. Патрульный автобус с выключенными фарами выехал с заправки Circle K на улице Сипельга в Таллинне и повернул налево. Поворотники были включены.

Бдительный гражданин заметил это из окна дома напротив и сделал снимок. Он опубликовал фотографию в группе «Märgatud: TALLINN'as», а также задался вопросом, почему полиции разрешено ездить с выключенными фарами.

«Если это сделает обычный водитель, полиция задержит и сразу выпишет штраф», - говорит автор снимка.

«Очень прошу, пришло время оштрафовать водителя патрульного автомобиля. Ждем всем обществом, чтобы данный водитель полицейского автомобиля получил штраф или чтобы полиция аннулировать все штрафы, которые были выписаны за езду без включенных фар», - предложил автор поста.

Фары у полицейского автомобиля не включены. ФОТО: Lugeja pilt

Портал Elu24 связался с полицией и узнал, почему полицейские ездят с выключенными фарами и будет ли за это какое-то наказание.

По словам руководителя аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танеля Паюмаа, речь идет о человеческой ошибке — водитель забыл включить фары.

«Хотя в Эстонии использование ближнего и дальнего света также в светлое время суток обязательно, случается, что владельцы автомобилей, у которых фары не включаются автоматически при запуске двигателя, иногда забывают их в летнее время включать», - объяснил он.

«В данном случае одной из причин ошибки могло быть то, что сотрудники недавно получили новые рабочие автобусы, в которых система отличается от старой. Также данный водитель заметил свою ошибку сразу после выезда с заправки и зажег фары», - объяснил Паюмаа.

Также Паюмаа уточнил, что за езду с выключенными фарами полиция сразу штраф не выписывает.