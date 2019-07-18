"Левадия" в драматичном матче вылетела из Лиги Европы

Тогда "Левадия" проиграла в гостях 1-2, а дома вела 2-0 до третьей добавленной минуты второго тайма когда удар Лудвигсена перевел матч в дополнительное время и серию пенальти... Сегодня у "Левадии" был отличный шанс после нескольких лет неудач в Европе, прервать черную полосу. Таллиннцы сразу взялись за дело и на 17-й минуте Евгений Осипов открыл счет. 1:0 правда держались не особо долго: Торстен Рагнарссон через восемь минут восстановил равновесие.

В дополнительное время игру перевел все тот же Осипов, за минуту до конца основного времени оформивший дубль - 2:1. А на 105-й минуте Дмитрий Круглов, казалось бы, обеспечил "Левадии" дуэль с барселонским "Эспаньолом". Однако ни затяжки времени, ни контроль мяча, подопечным Рогича не помогли: Бьярнар Гудйонссен на 123-й минуте встречи после подачи последнего-распоследнего углового переводит мяч в сетку ворот и заставляет "Эспаньол" бронировать билеты в Рейкьявик - 3:2.