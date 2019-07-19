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  • Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево: пострадали четыре человека

Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево: пострадали четыре человека

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В четверг, 18 июля, около 18.22 в волости Сауэ Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло на пересечении Лосси-теэ и Руйла-Лайтсе теэ. 44-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением при совершении правого поворота и врезался в дерево.

Скорая помощь доставила водителя и находившуюся в автомобиле 39-летнюю женщину в Северо-Эстонскую региональную больницу, а двоих детей – 11-летнего и 8-летнего мальчиков – в Таллиннскую детскую больницу.

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