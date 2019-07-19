Таллиннский университет потребовал от Марта Хельме объяснить свои слова

По словам подписавшихся под открытым обращением, 17 июля Хельме заявил в интервью BNS следующее: «Я не критикую учителей, я не критикую серьезных ученых. Я критикую пропагандистское заведение, которое в определенных областях позволило уровню преподавания упасть так низко, что ниже некуда».

Авторы обращения в лице ректора Тийта Ланда, проректора по учебной части Прийта Реска, проректора по научной работе Катрин Ниглас и проректора по развитию в области творческой деятельности и сотрудничества Андреса Йыэсаара потребовали от Хельме назвать конкретные учебные программы Таллиннского университета, уровень преподавания которых ниже некуда, и предоставить доказательства, на которых основываются такие оценки, пишет rus.err.ee .

«Для проведения учебной работы Таллиннский университет, как и все другие университеты Эстонии, должен иметь право на преподавание. У нас есть право на преподавание во всех группах учебной программы, в которых мы проводим обучение, и эти программы регулярно оценивают независимые эксперты. Оценку качества обучения и научного уровня проводит Эстонское агентство по качеству профессионального и высшего образования, кроме того, Таллиннский университет успешно прошел эвальвацию Эстонского научного агентства, а это значит, что качество всех программ Таллиннского университета отвечает установленным требованиям, поэтому просим вас предоставить конкретные доказательства своих утверждений, а при неимении таковых требуем публичных извинений», - говорится в открытом письме.