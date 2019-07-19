Судьба Неймара решена

В клубе смирились с желанием бразильца уйти, поэтому решили, что единственным выходом из ситуации станет продажа игрока. Руководство ПСЖ понимает, что удерживание Неймара может навредить всей команде. Также источник отмечает, что парижане начали переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера форварда.

"Барселона" предлагает парижанам 100 миллионов евро и двух игроков на выбор из списка, который быдет составлен в клубе. В список могут войти Иван Ракитич, Самюэль Умтити и Усман Дембеле, а также Коутинью.

16 июля сообщалось, что Неймар в разговоре со спортивным директором ПСЖ Леонардо заявил, что хочет покинуть Париж. В качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры бразилец рассматривает именно «Барселону», однако понимает, что перейти в клуб может быть сложно. По информации СМИ, он рассматривает также вариант с трансфером в «Реал», «Баварию» или «Ювентус».