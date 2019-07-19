"Флора" сыграет с именитым "Айнтрахтом", для "Нарва-Транс" евросезон окончен

"Флора" гостила в городе Ниш, где ей предстояло отстоять полученное неделей ранее домашнее преимущество в два мяча. В такой ситуации "Флоре" было необходимо не дать сопернику забить быстрый гол. Если бы "Радничкам" это удалось, то "Флора", скорее бы всего снесли... Но нашим футболистам удалось выдержать натиск соперника в первом тайме, владение мячом было, например 75-25 в пользу сербов, да и ударов по воротам "Раднички" нанесли в разы больше. Во втором тайме сербам удалось на 68-й минуте открыть счет на счету Стефана Михайловича. Хенрик Пюрг на 80-й минуте счет сравнял и поствил сербов в практически безнадехное полохение - для прохода в следующий раунд "Радничкам" требовалось выигрять уже с разницей в три мяча. Сербы старались забить и на 84-й минуте это им снова удалось, но последнее слово осталось за "Флорой": на 93-й минуте Марк Андрес Лепик принес нашей команде ничью 2:2, 0,125 балла в зачет рейтинга УЕФА и через неделю "Флора" встретится с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта на Майне.