Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в четверг, 18 июля, в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24. Он подчеркнул, что Путин является лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей, пишет DW.com.

В то же время политик отметил, что на церемонии в Варшаве с высокой долей вероятности будет присутствовать президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве оптимистичны в этой связи. По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

Реакция МИД РФ на нежелание Польши пригласить РФ на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны