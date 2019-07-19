20-летнего футболиста убили в ресторане

По информации издания lenta.ru, четверо неизвестных напали на 20-летнего спортсмена в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование.

20-летний футболист стоял на перекрестке улицы, когда к нему подъехала группа на мотоциклах. Свидетели заявили, что Франсиско был шокирован происходящим. Преступники напали на него, ударили ножом в сердце и скрылись. Уезжая с места происшествия, они прокричали собравшимся на улице: «Вы тоже хотите?»