Пт, 19.07.2019
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В ресторане убили 20-летнего футболиста

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Футболист молодежной команды мексиканского «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит в результате нападения.

По информации издания lenta.ru, четверо неизвестных напали на 20-летнего спортсмена в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование.

20-летний футболист стоял на перекрестке улицы, когда к нему подъехала группа на мотоциклах. Свидетели заявили, что Франсиско был шокирован происходящим. Преступники напали на него, ударили ножом в сердце и скрылись. Уезжая с места происшествия, они прокричали собравшимся на улице: «Вы тоже хотите?»

Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был Диего Марадона.

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