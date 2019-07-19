Пт, 19.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
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  • Минстерство: ограничения на рекламу кредитов отменяться не будут

Минстерство: ограничения на рекламу кредитов отменяться не будут

Быстрый кредит.

ФОТО: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Министерство экономики и коммуникаций отвергло утверждения о намерении отменить жесткие ограничения на рекламу экспресс-кредитов, заявив, что существенные ограничения на рекламу кредитов сохранят действие и реклама по-прежнему не сможет включать в себя призыв к взятию кредита.

Планируемые изменения в Законе о рекламе позволят предоставлять потребителю больше информации об условиях кредита, отмечается в распространенном министерством в пятницу сообщении.

Действующая редакция закона не позволяет рекламировать товар вместе с условиями его покупки в кредит, что, по оценке минэкономики, это ограничивает возможности потребителей принимать взвешенное решение, пишет rus.err.ee.

"Сегодня человек не видит в рекламе автомобиля условия лизинга и связанные с этим обязательства, поэтому у потребителя нет достаточной информации для принятия взвешенного решения", - пояснила вице-канцлер министерства Кристи Талвинг.

По словам Талвинг, государство не намерено отступаться от принципов ответственного кредитования, введенных в закон три года назад: "Реклама и дальше не сможет создавать впечатление, что взятие кредита не связано с рисками и является простой возможностью для решения финансовых проблем".

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