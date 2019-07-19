Минстерство: ограничения на рекламу кредитов отменяться не будут

Планируемые изменения в Законе о рекламе позволят предоставлять потребителю больше информации об условиях кредита, отмечается в распространенном министерством в пятницу сообщении.

Действующая редакция закона не позволяет рекламировать товар вместе с условиями его покупки в кредит, что, по оценке минэкономики, это ограничивает возможности потребителей принимать взвешенное решение, пишет rus.err.ee.

"Сегодня человек не видит в рекламе автомобиля условия лизинга и связанные с этим обязательства, поэтому у потребителя нет достаточной информации для принятия взвешенного решения", - пояснила вице-канцлер министерства Кристи Талвинг.