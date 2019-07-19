Пт, 19.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Дзюба может оказаться в "Марселе", "Зенит" - против

5604510 04.08.2018 Zenit's Artyom Dzyuba during the Russian Premier League's round 2 match between FC Zenit (St. Petersburg) and FC Arsenal (Tula). Alexei Danichev / Sputnik

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе».

Дзюба по-прежнему находится в шорт-листе тренера французов Андре Виллаш-Боаша.

9 июля французский инсайдер Бастьен Кордолеани сообщал, что «Марсель» заинтересован в Дзюбе. Источник Betting Insider сообщает, что португальский тренер, знакомый с Дзюбой по работе в «Зените», хотел бы видеть российского форварда в команде.

«Марсель» предлагает арендное соглашение, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы: в «Зените» нападающий получает чуть больше 3 миллионов евро в год.

Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год. Сам футболист готов рассматривать этот вариант, но также заинтересован в более продолжительном контракте.

Читать также

Актуально

Культура

Читать также

НАВЕРХ