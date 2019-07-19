Дзюба может оказаться в "Марселе", "Зенит" - против

Дзюба по-прежнему находится в шорт-листе тренера французов Андре Виллаш-Боаша.

9 июля французский инсайдер Бастьен Кордолеани сообщал, что «Марсель» заинтересован в Дзюбе. Источник Betting Insider сообщает, что португальский тренер, знакомый с Дзюбой по работе в «Зените», хотел бы видеть российского форварда в команде.

«Марсель» предлагает арендное соглашение, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы: в «Зените» нападающий получает чуть больше 3 миллионов евро в год.