Фото: можно ли построить такую террасу без проекта и разрешения?

Так выглядит торец рядного дома сейчас. ФОТО: фото читателя

В редакцию пришло письмо.

«Мы хотим своими силами, без привлечения строительной фирмы, построить террасу, примыкающую с торцевой стороны к рядному дому. Бокс у нас крайний. Размеры предполагаемой террасы - 8,5м х 3м, то есть приблизительно 25 м2. Планируем частично открытую террасу с настилом из террасной доски на фундаменте и металлоконструкции с застекленным навесом из поликарбонада. Нужны ли разрешающие документы, проект? Прилагаю фото стены дома и предполагаемый проект террасы».

Несмотря на то, что ответы на эти вопросы читательница могла получить в соответствующем отделе местного самоуправления, мы решили пойти навстречу и обратились с просьбой прокомментировать письмо к руководителю юридического бюро Invictus Юри Асари. Вдруг эта информация пригодится еще кому-то из наших читателей!

«В отношении малого строения - площадью до 20 м2 - необходимо только известить о своем намерении местное самоуправление и только в том случае, если извещение необходимо. А оно необходимо в регионах с территорией с плотной застройкой, где детальная планировкв обязательна.

Для извещения надо заполнить специальный бланк, и никаких дополнительных документов предъявлять нет необходимости. Разрешения местного самоуправления ждать не надо. Но оно имеет право предъявить дополнительные требования. Например, если строительство планируется в запретной зоне. Если дополнительные требования не были предъявлены в течение 10 дней, можно начинать строительство. Со строениями площадью более 20 м2 дела обстоят сложнее. Для их строительства органы местного самоуправления имеют право потребовать предъявления проекта.

Необходимо считаться еще с некоторыми моментами. Не исключено, что земля, на которой построен рядный дом, находится в долевой собственности. В этом случае для строительства террасы потребуется согласие собственников других квартир рядного дома».