Фото: можно ли построить такую террасу без проекта и разрешения?

Скромное прибалтийское лето наконец-то вступило в свои права, и так приятно хоть немного понежиться на теплом солнышке, а если еще и на собственной террасе! Но какие документы нужны для ее строительство, если вообще нужны? Разберемся.
В редакцию пришло письмо.
«Мы хотим своими силами, без привлечения строительной фирмы, построить террасу, примыкающую с торцевой стороны к рядному дому. Бокс у нас крайний. Размеры предполагаемой террасы - 8,5м х 3м, то есть приблизительно 25 м2. Планируем частично открытую террасу с настилом из террасной доски на фундаменте и металлоконструкции с застекленным навесом из поликарбонада. Нужны ли разрешающие документы, проект? Прилагаю фото стены дома и предполагаемый проект террасы».
Несмотря на то, что ответы на эти вопросы читательница могла получить в соответствующем отделе местного самоуправления, мы решили пойти навстречу и обратились с просьбой прокомментировать письмо к руководителю юридического бюро Invictus Юри Асари. Вдруг эта информация пригодится еще кому-то из наших читателей!
«В отношении малого строения - площадью до 20 м2 - необходимо только известить о своем намерении местное самоуправление и только в том случае, если извещение необходимо. А оно необходимо в регионах с территорией с плотной застройкой, где детальная планировкв обязательна.
Для извещения надо заполнить специальный бланк, и никаких дополнительных документов предъявлять нет необходимости. Разрешения местного самоуправления ждать не надо. Но оно имеет право предъявить дополнительные требования. Например, если строительство планируется в запретной зоне. Если дополнительные требования не были предъявлены в течение 10 дней, можно начинать строительство. Со строениями площадью более 20 м2 дела обстоят сложнее. Для их строительства органы местного самоуправления имеют право потребовать предъявления проекта.
Необходимо считаться еще с некоторыми моментами. Не исключено, что земля, на которой построен рядный дом, находится в долевой собственности. В этом случае для строительства террасы потребуется согласие собственников других квартир рядного дома».
Так что без похода в управу местного самоуправления нашей читательнице все-таки не обойтись!