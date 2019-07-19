Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой

Загитова, по мнению Таракановой, «представляет и видит мир своим взглядом», что помогает ей кататься без ошибок. Она отметила, что у спортсменки есть «внутренний стержень», который помог ей после неудач «собрать все титулы». «Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно», — поделилась Тараканова.

В апреле 15-летняя Тараканова покинула группу Евгения Плющенко, в которой работала после ухода от Тутберидзе. Под ее руководством спортсменка завоевала бронзу финала юниорского Гран-при в Японии. Сейчас она занимается с тренером Светланой Пановой.