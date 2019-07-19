Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook?

Стоит отметить, что подобные опасения высказываются далеко не впервые. В середине июля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новая разработка Facebook, наряду с другими криптовалютами, представляет угрозу национальной безопасности страны, пишет DW.com.

Потенциальный охват Libra - 2,5 млрд человек

В министерстве финансов США предупредили Facebook, что интернет-гигант должен будет принять те же меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и другие поставщики финансовых услуг. Однако Facebook от этого еще далек, поэтому компании будет непросто получить "зеленый свет" на запуск криптовалюты от американских властей.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подчеркнул, что планы по запуску Libra вызывают у него много вопросов - в частности, в области защиты персональных данных пользователей, борьбы с отмыванием денег и финансовой стабильности США. Эти факторы приобретают еще большее значение в свете того, что общая аудитория Facebook в данный момент составляет 2,5 млрд человек: теоретически каждый из них может начать пользоваться новыми электронными деньгами.

Денежные переводы и покупки онлайн

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы, а также банкам, которые берут за международные переводы высокие комиссии. Как подчеркнули в Facebook, это обеспечит доступ к международной финансовой системе, в том числе, и людям из бедных регионов.

Ожидается, что денежные переводы с Libra можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.

В перспективе же Libra должна стать универсальным платежным средством: с ее помощью люди будут совершать покупки онлайн. С этой целью Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay.

Начнет ли Facebook выдавать кредиты?

План Facebook предполагает, что Libra должна стать так называемой стабильной электронной валютой: это означает, что ее курс будет привязан к традиционным валютам - в частности, к доллару и евро. Таким образом, электронные деньги будут стопроцентно обеспечены реальными валютными резервами и активами.

Впрочем, эксперты предполагают, что так будет не всегда. "Сегодня (разработчики криптовалюты) рассчитывают, что Libra будет обеспечена на 100 процентов, но вполне логично, что в какой-то момент они решат снизить эту цифру до 50. И тогда у них появится мощный механизм кредитования", - поясняет менеджер финансовой компании Acatis Хендрик Лебер.