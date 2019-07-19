В Конгресс США внесли проект новых санкций против России за инцидент в Керченском проливе

Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур. Другими авторами инициативы выступили ее коллеги по палате демократ Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

В заявлении авторов законопроекта говорится, что США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков, пишет Newsru.com.

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели. По их мнению, Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире, и Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России и их ближайших соратников. Авторы законопроекта призвали остальных коллег по палате поддержать их инициативу. В мае США, ЕС и Канада уже ввели в связи с арестом украинцев санкции против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате российские пограничники со стрельбой задержали суда.

На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.

В России инцидент в Азовском море считают провокацией. Через два дня после инцидента ФСБ продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Украина, Евросоюз и США после инцидента в Керченском проливе ужесточили санкции в отношении России.