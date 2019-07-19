В Конгресс США внесли проект новых санкций против России за инцидент в Керченском проливе

Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ в связи с арестом в России украинских моряков.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур. Другими авторами инициативы выступили ее коллеги по палате демократ Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.
В заявлении авторов законопроекта говорится, что США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков, пишет Newsru.com.
"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели. По их мнению, Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире, и Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены.
Законопроект предусматривает введение санкций в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России и их ближайших соратников. Авторы законопроекта призвали остальных коллег по палате поддержать их инициативу. В мае США, ЕС и Канада уже ввели в связи с арестом украинцев санкции против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.
По версии РФ, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате российские пограничники со стрельбой задержали суда.
На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.
В России инцидент в Азовском море считают провокацией. Через два дня после инцидента ФСБ продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.
Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Украина, Евросоюз и США после инцидента в Керченском проливе ужесточили санкции в отношении России.
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения захваченных у берегов Крыма украинских моряков и судов. Слушания прошли в Гамбурге 10 мая. Россия отказалась в них участвовать, заявив, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента. В минувшую среду Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков.