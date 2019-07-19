Россияне не любят мыться в ванне

У 74% жителей России в ванных комнатах есть полноценная ванна, но 96% из них при мытье делают выбор в пользу душа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Лишь 6% респондентов, попавших в выборку, указали, что любят принимать ванну. 18% указали, что ванна им необходима в связи с тем, что у них есть маленькие дети. 76% участников опроса заявили, что после ремонта все равно оставили бы ванну, но не смогли объяснить, зачем им нужен большой резервуар для купания.
Эксперты Zoom Market полагают, что общероссийская любовь к ваннам имеет исторические корни. На людей продолжает влиять советское прошлое: во времена СССР во всех квартирах устанавливались ванны и альтернативы не существовало.
Осенью 2017-го блюстителей гигиены шокировала британский дизайнер Вивьен Вествуд. Она сообщила, что моется раз в неделю, поскольку чаще принимать ванну вредно. Ее муж австралийский дизайнер Андреас Кронталер подтвердил, что частые принятия ванны или душа влияют на здоровье, и заявил, что моется раз в месяц.