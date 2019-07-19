Россияне не любят мыться в ванне

Лишь 6% респондентов, попавших в выборку, указали, что любят принимать ванну. 18% указали, что ванна им необходима в связи с тем, что у них есть маленькие дети. 76% участников опроса заявили, что после ремонта все равно оставили бы ванну, но не смогли объяснить, зачем им нужен большой резервуар для купания.