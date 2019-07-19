Пт, 19.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Фото: богемное гнездышко в Каламая ищет нового хозяина

ФОТО: City24

Портал Kodustiil считает, что эта состоящая из двух двухкомнатных квартир собственность - отличный объект для инвестиций. 

В находящейся на первом этаже квартире площадью 38,7 квадратных метров есть кухня-гостиная, спальня и ванная. 

ФОТО: City24

Вторая квартира расположена в цокольном этаже и имеет площадь 48 квадратных метров. В ней также находятся открытая кухня-гостиная, спальня и ванная комната. Маленькие чугунные печки-камины в обеих квартирах придают им особый уют и возможность зимними вечерами погреться у живого огня. 

ФОТО: City24

Окна обеих квартир выходят в тихий зеленый дворик. С парковкой проблем нет: машину можно оставлять во дворе или на улице. 

ФОТО: City24

Заинтересовавшиеся читатели могут ознакомиться с подробностями на странице портала недвижимости City24

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