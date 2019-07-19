Фото: богемное гнездышко в Каламая ищет нового хозяина

В находящейся на первом этаже квартире площадью 38,7 квадратных метров есть кухня-гостиная, спальня и ванная.

ФОТО: City24

Вторая квартира расположена в цокольном этаже и имеет площадь 48 квадратных метров. В ней также находятся открытая кухня-гостиная, спальня и ванная комната. Маленькие чугунные печки-камины в обеих квартирах придают им особый уют и возможность зимними вечерами погреться у живого огня.

ФОТО: City24

Окна обеих квартир выходят в тихий зеленый дворик. С парковкой проблем нет: машину можно оставлять во дворе или на улице.

ФОТО: City24