В субботу в центре Таллинна закроется на ремонт одна из улиц

«Ремонт дорожного покрытия начнется с 8 часов утра и продлится ориентировочно до наступления ночного покоя. Местным жителям будет обеспечен доступ домой, а пешеходам проход на улицу. Все остальные участники движения смогут для объезда воспользоваться улицей Эндла, которая временно будет открыта для легковых автомобилей в обе стороны, и улицей Техника», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.