В этом году в водоемах Эстонии утонуло почти 20 человек: более половины были в состоянии алкогольного опьянения

Из всех утонувших 74% по разным причинам упали в воду. "Например, в апреле мы зарегистрировали три случая, когда мужчины в пожилом возрасте поскользнулись, упали в воду и утонули. Часто такое случается из-за употребления алкоголя, и на сегодняшний день нам известно, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, - сказал эксперт по безопасности на воде Спасательного департамента Микко Виркала. - Алкоголь и купание – несовместимы. Не пускайте выпивших друзей и близких в воду".