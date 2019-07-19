Скандал в европейском футболе: yчастника Лиги Европы отстранили за договорные матчи

Ранее Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) дисквалифицировала «Мехелен», после чего УЕФА решил провести собственное расследование. 15 июля клуб получил допуск на турнир.

Однако 17 июля Бельгийским спортивным арбитражным судом было подтверждено дисциплинарное наказание команды от KBVB. УЕФА возобновил расследование, в ходе которого отменил собственное решение и отстранил «Мехелен» от участия в ЛЕ на один сезон.