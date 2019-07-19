Чемпион мира сошел с Тур де Франс и бесследно исчез

Гонщик команды "Бахрейн Мерида" на связь после схода с дистанции не выходил, попытки его позиционирования успехов также не принесли. Команда начала расследование, чтобы выяснить причины такого поведения гонщика. Деннис прервал участие в Туре за 80 километров до финиша 12-го этапа и, по словам организаторов, после этого австралийца никто в глаза не видел. В последний раз Денниса видели стоящим у клубной машины, после этого Деннис сошел с Тура и больше на глаза никому не попадался.