Huawei определилась: компания будет продолжать использовать Android

Однако вчера Кэтрин Чен, старший вице-президент и член совета директоров Huawei, заявила, что операционная система HongMeng не предназначена для смартфонов, пишет ixbt.com . Она прямо заявила, что компания планирует продолжать использовать операционную систему Google Android на своих мобильных устройствах.

Кэтрин Чен утверждает, что операционная система HongMeng предназначена для промышленного использования. Эта система находилась в разработке задолго до нынешних дискуссий о поиске альтернативы Android. Кроме того, она сказала, что HongMeng является очень безопасной операционной системой и имеет крайне низкую задержку по сравнению с Android.