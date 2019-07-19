Huawei определилась: компания будет продолжать использовать Android

Всего неделю назад председатель Huawei Лян Хуа заявил, что компания пока не решила, стоит ли превращать Hongmeng в операционную систему для смартфонов и станет ли она заменой Android.
Однако вчера Кэтрин Чен, старший вице-президент и член совета директоров Huawei, заявила, что операционная система HongMeng не предназначена для смартфонов, пишет ixbt.com. Она прямо заявила, что компания планирует продолжать использовать операционную систему Google Android на своих мобильных устройствах.
Кэтрин Чен утверждает, что операционная система HongMeng предназначена для промышленного использования. Эта система находилась в разработке задолго до нынешних дискуссий о поиске альтернативы Android. Кроме того, она сказала, что HongMeng является очень безопасной операционной системой и имеет крайне низкую задержку по сравнению с Android.
Ранее Huawei заявила, что ОС HongMeng будет использоваться в широком спектре продуктов, включая маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, планшеты, компьютеры, телевизоры и центры обработки данных.