Госконтроль: почему государство вкладывает миллиард в отмирающую отрасль промышленности?

Правительство обсудило возможные строительство завода предварительной очистки сланцевого масла и госфинансирование проекта. Кроме того, Eesti Energia хочет построить также новый завод сланцевого масла.

На протяжении многих лет государственный контроль неоднократно обращал внимание на необходимость при инвестировании в ископаемое топливо, учитывать экономические риски, вытекающие из все более амбициозной климатической политики ЕС.

Госконтролер Янар Хольм в своем обращении к министру экономики Таави Аасу отмечает, что на сектор сланцевой энергетики в последнее время все больше влияет стоимость единицы допустимых выбросов двуокиси углерода (парниковых газов) в системе торговли выбросами ЕС (ETS).

"Рост цен не должен стать сюрпризом, потому что Европейская комиссия с первого дня внедрения этой системы изменила правила торговли выбросами таким образом, чтобы повысить стоимость квот. Несмотря на это стоимость квот росла медленнее, чем планировала Еврокомиссия", – отметил Хольм.

Целью Еврокомисии было повысить к 2030 году стоимость выброса парниковых газов с нынешних 25 евро за тонну. Из опубликованного в минувшем году анализа следует, что если предположить сокращение выбросов СО2 на 80%, то стоимость квоты на выброс к 2050 году может достигнуть 250 евро за тонну. В случае полного сокращения выбросов – 350 евро за тонну.

Вице-канцлер энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татара сказал, что с учетом роста цен на выбросы двуокиси, инвестиции в сланцевую энергетику могут считаться прибыльными еще 15 лет.

По этой причине Госконтроль хочет услышать от Министерства экономики и коммуникаций, при какой цене на квоту выброса СО2 производство и очистка сланцевого масла в Эстонии больше не будет считаться прибыльной, а также насколько долгим будет период окупаемости капиталоемких инвестиций, исходя из стоимости единицы выброса парниковых газов.

К тому же Госконтроль не уверен, что Еврокомиссия даст Эстонии разрешение на оказание госпомощи в строительстве завода предварительной очистки масла.