Госконтроль: почему государство вкладывает миллиард в отмирающую отрасль промышленности?

Госконтролер Янар Хольм обратился к министру экономики и коммуникаций Таави Аасу в связи с планами государства инвестировать в производство сланцевого масла миллиард евро, хотя из-за условий климатической политики Европейского союза производство и очистка сланцевого масла в будущем может перестать приносить прибыль, пишет BNS.
Правительство обсудило возможные строительство завода предварительной очистки сланцевого масла и госфинансирование проекта. Кроме того, Eesti Energia хочет построить также новый завод сланцевого масла.
На протяжении многих лет государственный контроль неоднократно обращал внимание на необходимость при инвестировании в ископаемое топливо, учитывать экономические риски, вытекающие из все более амбициозной климатической политики ЕС.
Госконтролер Янар Хольм в своем обращении к министру экономики Таави Аасу отмечает, что на сектор сланцевой энергетики в последнее время все больше влияет стоимость единицы допустимых выбросов двуокиси углерода (парниковых газов) в системе торговли выбросами ЕС (ETS).
"Рост цен не должен стать сюрпризом, потому что Европейская комиссия с первого дня внедрения этой системы изменила правила торговли выбросами таким образом, чтобы повысить стоимость квот. Несмотря на это стоимость квот росла медленнее, чем планировала Еврокомиссия", – отметил Хольм.
Целью Еврокомисии было повысить к 2030 году стоимость выброса парниковых газов с нынешних 25 евро за тонну. Из опубликованного в минувшем году анализа следует, что если предположить сокращение выбросов СО2 на 80%, то стоимость квоты на выброс к 2050 году может достигнуть 250 евро за тонну. В случае полного сокращения выбросов – 350 евро за тонну.
Вице-канцлер энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татара сказал, что с учетом роста цен на выбросы двуокиси, инвестиции в сланцевую энергетику могут считаться прибыльными еще 15 лет.
По этой причине Госконтроль хочет услышать от Министерства экономики и коммуникаций, при какой цене на квоту выброса СО2 производство и очистка сланцевого масла в Эстонии больше не будет считаться прибыльной, а также насколько долгим будет период окупаемости капиталоемких инвестиций, исходя из стоимости единицы выброса парниковых газов.
К тому же Госконтроль не уверен, что Еврокомиссия даст Эстонии разрешение на оказание госпомощи в строительстве завода предварительной очистки масла.
Госконтролер отмечает, если Эстония все же получит от Еврокомиссии соответствующее разрешение и выделит для строительства завода бесплатные квоты на выбросы парниковых газов, то правительству страны будет тяжело выполнить свои цели климатической политики, например электрификацию железной дороги, для реализации которой планируется использоваться доход от продажи квот на торгах.