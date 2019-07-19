В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Nordwind не смог вылететь в Ереван из-за задымления в пассажирском салоне. ФОТО: Russian Investigative Committee / Russian Investigative Committee/

В московском аэропорту Шереметьево в ночь с 18 на 19 июля Boeing 737 авиакомпании Nordwind не смог вылететь в Ереван из-за задымления в пассажирском салоне. Восемь пассажиров пострадали при эвакуации по надувному трапу.

Что случилось?

Самолет, согласно табло аэропорта, должен был вылететь в 0:45 по московскому времени.

"Боинг" совершал разбег по взлетной полосе, когда поступил сигнал о задымлении в пассажирском салоне самолета. "Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу", - сообщили в Росавиации. В подмосковном главке МЧС также сообщили, что вылет остановили из-за сигнала о задымлении в салоне.

В самой авиакомпании пояснили, что взлет был прекращен из-за постороннего запаха в салоне. Возгорания на борту судна не было, добавили в Nordwind.

Задымление самолета в Следственном комитете пояснили поломкой кондиционера. Пары гидравлической жидкости и масла, вероятно, попали в систему кондиционирования, заявили в ведомстве.

Сколько человек было на борту?

На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам и доставили в пассажирский терминал.

"Им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", - рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

Сколько пострадало?

Восемь человек пострадали, из них двоих госпитализировали, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пятеро получили травмы средней степени тяжести.

Пассажиры улетели?

Резервный борт авиакомпании вылетел в Ереван в 5:34, сообщили в Росавиации.

При этом 28 человек отказались лететь резервным бортом - в их числе те, кто получил легкие травмы, уточнили в Шереметьеве.

В 8 утра по московскому времени самолет совершил посадку в ереванском аэропорту "Звартноц".

Что дальше?

На работу "Шереметьево" инцидент не повлиял, рейсы выполняются в штатном режиме, сообщили в аэропорту.

В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте заявили, что начали доследственную проверку по факту задымления в салоне. Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом Nordwind. В Ространснадзоре заявили, что внепланово проверят авиакомпанию после инцидента.

Какая реакция?

Пользователи соцсетей задаются вопросом, почему в последнее время в Шереметьево все больше происшествий.

Такое чувство, что Шереметьево пора закрывать. Гиблое место — Кривенков Максим (@krivenkov_maxim) July 19, 2019

Что не так с этим ШЕРЕМЕТЬЕВО ? Уже складывается такое ощущение, что так работает какой то «плохиш» который специально ради своего странного развлечения что-то делает из-за чего происходят вся эта хрень 🤔😁 — ๖ۣۜƊeήiຮ❥ (@Mr_Den_D_K) July 19, 2019

В июне вокруг аэропорта разгорелся скандал из-за массовых задержек багажа. Время ожидания багажа достигало нескольких часов, а в улетающие самолеты не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. Как писали СМИ, все дело в нехватке грузчиков. Сейчас в "Шереметьево", по словам представителей аэропорта, ситуация с багажом стабилизировалась.

В конце июня в аэропорту сообщали, что из-за ливней участок дороги к Шереметьево затопило, и предлагали добираться аэроэкспрессом. В соцсетях разлетелись фотографии практически затонувших машин и людей по колено в воде.