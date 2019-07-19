Государство поддержит двумя миллионами евро развитие предпринимательства в Юго-Восточной Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что программа субсидирования направлена на развитие предпринимательства и инноваций в Юго-Восточной Эстонии, на содействие созданию новых рабочих мест в регионе.

«Предприниматели с помощью пособий смогут повысить качество своего труда, сосредоточиться на развитии своих продуктов, на предложении более дорогой продукции и услуг», - отметила пресс-служба Минфина.

Посредством повышения производительности труда предприятия в уездах смогут, при поддержке субсидий, увеличить количество высокооплачиваемых рабочих мест. В рамках программы субсидирования поддержку получат меры по внедрению инноваций и развитию новых видов продукции и услуг, по устранению узких мест на производстве, по расширению географии сбыта продукции и развитию сферы продаж.

Суммарный бюджет мер поддержки развитию предпринимательства в Юго-Восточной Эстонии на период с 2019 по 2023 годы составляет порядка 2 млн евро. О пособиях могут ходатайствовать микро- и малые коммерческие объединения Валгаского, Выруского и Пыльваского уездов, которые на сегодняшний день действовали по меньшей мере 24 месяца.

Ходатайства о субсидиях можно подавать в Государственный центр опорных услуг (RTK) с 24 июля по 30 сентября. Минимальный размер пособия составит 10 000 евро и максимальный — 50 000 евро.