Глава Таллиннского аэропорта: для прямых полетов в Нью-Йорк нужно сто тысяч эстонских пассажиров

Вы же больше банкир, как вы попали в авиасектор?

Моя первая мысль была о том, что я хочу уйти из банковского дела. Я проработал в банке свыше 20 лет и почувствовал, что на какое-то время этого хватит. Мысль созрела в районе прошлого Рождества, а мой последний день в банке был в конце марта. Я был свободным человеком на свободной земле. Я хотел, чтобы моя новая область была интересной и я мог бы с ней справиться. Вариантов было несколько, но предложение Таллиннского аэропорта оформилось быстрее всего.

Вы приступили к работе в начале июня. Каковы первые впечатления? Работа действительно совершенно отличается от банковской или есть сходства?

Работа в аэропорту очень интересная. Я думаю, что таких предприятий, где много всего происходит разом, очень мало. У нас есть авиасообщение, с которым люди соприкасаются чаще всего, но есть, например, сторона, связанная с недвижимостью. Нынешний терминал стал слишком мал, и в ближайшие пять лет мы планируем увеличить его вдвое. Вдобавок, есть региональные аэропорты, где также идет развитие. Помимо этого мы можем говорить о создании так называемого airport city - бизнес-городка вокруг аэропорта. Также мы сейчас планируем шаги в дигитальном развитии, заменим все основные системы. Так что одновременно происходит очень много захватывающих вещей, которые ведут аэропорт вперед.

Много ли сходства с банковским делом? Понятно, что специфика бизнеса отличается, но управление универсально, будь то банк, аэропорт или предприятие торговли.

Рийво Тувике Возглавивший с 1 июня Таллиннский аэропорт Рийво Тувике ранее работал главой акционерного общества Luminor Liising, где его главной задачей было объединение DNB Liising и Nordea Finance Estonia. До этого Тувике работал на различных постах в Nordea Finance, руководил подразделением европейских продаж, которое отвечало за сотрудничество с производителями в странах Балтии и Скандинавии. Тувике получил степень магистра Тартуского университета в области стратегического руководства

Каковы первые шаги по созданию пристройки к терминалу аэропорта?

Мы разделили строительство на этапы. Первый этап - расширение зоны безопасности, расширение части терминала, предназначенной для пассажиров не из Шенгенской зоны и строительство парковки А4. Все это состоится уже в следующем году. 2024 году должно быть готово новое здание термината. В визуальном смысле самым большим изменением станет расширение зоны карго-рейсов, которая находится в южной части аэропорта. Сюда мы хотим добавить дополнительные перроны, чтобы потом развивать дополнительные терминалы.

Число пассажиров аэропорта за последние годы резко возросло - может ли случиться, что этот рост остановится?