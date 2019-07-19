Глава Таллиннского аэропорта: для прямых полетов в Нью-Йорк нужно сто тысяч эстонских пассажиров

- Qatar Airways готова хоть сразу открыть грузовое сообщение с Эстонией
- Для открытия прямого рейса в Нью-Йорк нужно 100 000 пассажиров
- Открытие терминала Rail Baltic возле аэропорта Риги будет проблемой для Таллинна
Новый руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике рассказал Postimees, как трудно заманить новые авиакомпании в Таллинн. За этим процессом стоят основательные расчеты: линия должна приносить фирме прибыль. Например, чтобы окупить открытие прямого маршрута в Нью-Йорк, им должен вопользоваться раз в год каждый десятый житель Эстонии.
Вы же больше банкир, как вы попали в авиасектор?
Моя первая мысль была о том, что я хочу уйти из банковского дела. Я проработал в банке свыше 20 лет и почувствовал, что на какое-то время этого хватит. Мысль созрела в районе прошлого Рождества, а мой последний день в банке был в конце марта. Я был свободным человеком на свободной земле. Я хотел, чтобы моя новая область была интересной и я мог бы с ней справиться. Вариантов было несколько, но предложение Таллиннского аэропорта оформилось быстрее всего.
Вы приступили к работе в начале июня. Каковы первые впечатления? Работа действительно совершенно отличается от банковской или есть сходства?
Работа в аэропорту очень интересная. Я думаю, что таких предприятий, где много всего происходит разом, очень мало. У нас есть авиасообщение, с которым люди соприкасаются чаще всего, но есть, например, сторона, связанная с недвижимостью. Нынешний терминал стал слишком мал, и в ближайшие пять лет мы планируем увеличить его вдвое. Вдобавок, есть региональные аэропорты, где также идет развитие. Помимо этого мы можем говорить о создании так называемого airport city - бизнес-городка вокруг аэропорта. Также мы сейчас планируем шаги в дигитальном развитии, заменим все основные системы. Так что одновременно происходит очень много захватывающих вещей, которые ведут аэропорт вперед.
Много ли сходства с банковским делом? Понятно, что специфика бизнеса отличается, но управление универсально, будь то банк, аэропорт или предприятие торговли.
Рийво Тувике
Возглавивший с 1 июня Таллиннский аэропорт Рийво Тувике ранее работал главой акционерного общества Luminor Liising, где его главной задачей было объединение DNB Liising и Nordea Finance Estonia.
До этого Тувике работал на различных постах в Nordea Finance, руководил подразделением европейских продаж, которое отвечало за сотрудничество с производителями в странах Балтии и Скандинавии.
Тувике получил степень магистра Тартуского университета в области стратегического руководства
Каковы первые шаги по созданию пристройки к терминалу аэропорта?
Мы разделили строительство на этапы. Первый этап - расширение зоны безопасности, расширение части терминала, предназначенной для пассажиров не из Шенгенской зоны и строительство парковки А4. Все это состоится уже в следующем году. 2024 году должно быть готово новое здание термината. В визуальном смысле самым большим изменением станет расширение зоны карго-рейсов, которая находится в южной части аэропорта. Сюда мы хотим добавить дополнительные перроны, чтобы потом развивать дополнительные терминалы.
Число пассажиров аэропорта за последние годы резко возросло - может ли случиться, что этот рост остановится?
В краткосрочной перспективе - обязательно. Рост числа авиапассажиров связан с подъемом общего уровня жизни. В общем виде ВВП составляет где-то 20 000 долларов на человека. В пяти-шестилетней перспективе он вырастет до 27 000 - 30 000 долларов. Таким образом, рост на треть мы предвидим и в числе пассажиров. Связь с ВВП довольно естественна, потому что когда все хорошо и зарплата хорошая, люди путешествуют. Когда в жизни не все идет на лад, путешествия - это первое, от чего отказываются.
А что станет с численностью пассажиров, когда будут готовы другие транспортные проекты, например, Rail Baltic? Могут ли тогда аэропорты Риги и Хельсинки выжить нас с рынка?
Я не верю, что они нас выживут. Бизнес-пассажиры хотят летать напрямую, а не ездить автобусом или поездом. Сейчас тоже можно летать из Риги или Хельсинки, судоходное сообщение тоже хорошее, но удобнее все же из Таллинна.
С другой стороны, мы должны об этом подумать, потому что терминал Rail Baltic в Риге окажется прямо возле аэропорта. Жителям Пярну было бы очень удобно летать из Риги, и мы должны с этим считаться. В Таллинне терминал Rail Baltic будет в 500 метрах от аэропорта. В хорошую погоду нет проблем с тем, чтобы пройти это расстояние пешком, но когда начнутся ноябрьские дожди, будет не так удобно. На эту тему мы говорили и с Rail Baltic и обязательно поговорим с Министерством экономики и коммуникаций, чтобы как-то соединить два терминала.
Главная жалоба жителей Эстонии сейчас состоит в том, что недостаточно прямых рейсов. Можете объяснить, как вербуются авиакомпании? Как провести лоббирование, чтобы новая авивакомпания с новыми пунктами назначения начала летать из Таллинна?
Это долгий процесс. У нас сегодня на столе лежит около 20-30 направлений, над которыми мы постоянно работаем. Все начинается с того, есть ли у авиакомпании ресурсы, то есть достаточное количество самолетов. У многих фирм самолеты перенагружены, у них нет мощностей для расширения. Далее идет математика. Цель каждой авиакомпании - создать прибыльный маршрут. Следовательно, работа нашего коммерческого отдела - доказать авиакомпании, что если она начнет летать из Таллинна, у них сразу появится какой-то объем пассажиров, который реально увеличить. Чтобы авиамаршрут был прибыльным, нужно 40 000 пассажиров в год. Если мы уже видим, что в какой-то пункт назначения летает 20 000 пассажиров, то прибавить к ним за счет маркетинга еще 20 000 вполне реально. С этого все начинается.
В привлечении авиакомпаний нужно учитывать разницу культур. В Европе работа над продажами идет между предприятиями. Если мы двинемся в сторону востока или на Ближний Восток, там важную роль играет государство. Рукопожатие министра зачастую толкает продажи вперед. Это очень существенный момент.
Какое место назначения является приоритетом, куда точно хотелось бы открыть прямой маршрут?
Мысли то есть, то скажем так, мы должны одновременно держать в уме сразу несколько переменных.
Начнут ли когда-нибудь летать самолеты из Эстонии в Нью-Йорк или Токио?
Надежда, конечно, есть, но если мы говорим, что для прибыльности авиалинии нужно 40 000 пассажиров, то это касается Европы. Если говорить о Нью-Йорке, то на этой линии мы должны были бы найти в Эстонии 60 000 человек в год. Если расширить это понятие, то получается, что из Эстонии ежегодно должны летать в Нью-Йорк 100 000 человек. 40 000 - это те, кто летит из других аэропортов и 60 000 - из Эстонии, то есть каждый десятый. В конечном итоге все это сведется к прибыльности линии.
Авиакомпании очень быстро закрывают линии, которые не приносят денег. Мы не хотим краткосрочных нововведений, когда мы проделываем огромную работу, а компания летает всего три-четыре месяца. Интерес - в том, чтобы авиакомпания пришла и осталась, поэтому запуск одного маршрута требует времени.
Долго идет речь о том, чтобы к нам пришла одна из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways. Когда это случится?
Из компаний Ближнего Востока мы говорили с Qatar Airways и FlyDubai. Сделан большой шаг вперед: заключен договор на государственном уровне. Но на самом деле решение не принято, это должна сделать авиакомпания. Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет.
Как увеличить число грузоперевозок? Что является самой большой проблемой Эстонии в этой области?
У нас ситуация обстоит так, что с Qatar Airways, к примеру, разговор шел в двух направлениях - авиарейсы и грузоперевозки, где второе более очевидно. Qatar Airways готова сразу начать летать, у них даже есть товар, который можно сюда отправлять по воздуху. Наша же проблема в том, что у нас нет товара, чтобы отправлять самолетом обратно. Это сейчас наша самая большая беда - у нас нет такого товара. Если мы его найдем, то я уверен, что Qatar начал бы полеты. Проблема и в том, что грузовые самолеты - это большие Boeing 777d, и заполнить такой самолет проблематично. Но этим занимаются, и в Эстонии есть кластер, который пытался договориться о грузах, но здесь важную роль играют логистические предприятия.
Чтобы авиамаршрут был прибыльным, нужно 40 000 пассажиров в год. Если мы уже видим, что в какой-то пункт назначения летает 20 000 пассажиров, то прибавить к ним за счет маркетинга еще 20 000 вполне реально
Можно ли сказать, что вы проделали настолько хорошую лоббистскую работу с авиакомпаниями, что выжили с рынка нашу национальную авиакомпанию Nordica?
Я считаю, что мы этого не делали. Задача нашего коммерческого отдела - привлечь как можно больше авиакомпаний. Интерес ведь в том, чтобы летать напрямую. Nordica к там тоже летала и помогала сдерживать конкуренцию в ценах на билеты. Авиация - это тяжелый бизнес, и здесь нужен объем. Nordica слишком мала, чтобы сделать его прибыльным.
Если взглянуть на картину аэропорта, кажется, что клиент от сокращений Nordica не страдает.
Да. Из круглогодичных пунктов назначения пропал только Трондхейм. Остальные пункты назначения покрыты. Возможно, есть летние маршруты, которые пропали, но это мы увидим в следующем году. Мы сами рассчитывали, что примерно 50 000 рейсов останутся в 2020 году непокрытыми. С другой стороны, мы видим что у airBaltic на подходе десять новых самолетов, и они говорили, что хотят нарастить свою рыночную долю в Таллинне с 20% до 30%.
В долгосрочной перспективе аэропорт можно считать еще и компанией по развитию недвижимости?
Недвижимость - это безусловно один из вспомогательных родов деятельности, поддердивающих авиационный сектор. Вспомогательные услуги приносят деньги. Чисто с точки зрения полетов, чтобы самолеты взлетали и приземлялись, мы работаем в ноль. Не зарабатываем прибыли, не получаем убытков. Другие услуги - это то, за счет чего мы растем.
Три недели назад, к примеру, я был на Кипре, и рядом со мной сидел директор аэропорта Дубровника, который сказал, что благодаря съемкам "Игры престолов" в город массово устремились люди, и дела у аэропорта идут очень хорошо. Мы, конечно, можем надеяться, что фильм Нолана даст нам аналогичный результат, тогда мы бы сразу увидели другую картину. Ключевой вопрос - как завлечь в Таллинн туристов.