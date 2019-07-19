Эстонский режиссер Владислав Муко победил в конкурсе короткометражного кино ЕС

Смысл кампании #EUandME – объяснить молодым людям их возможности и свободы, которые предлагает Европейский союз. На конкурс ждали фильмы, которые говорили бы о ценностях, свободах и возможностях ЕС. Всего в результате открытого общеевропейского голосавания выбрали пять победителей.

Короткометражный фильм Владислава Муко «Разрез мечты» (The Dream Cut) поднимает тему свободы предпринимательства. Сценарий повествует о молодом человеке, который навещает своего отца. Последний уже давно мечтал о своей парикмахерской, но боялся, что это дорого ему обойдется. Тогда сын решает помочь отцу воплотить мечту в жизнь.