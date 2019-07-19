Фото: избушка на курьих ножках для современной Бабы-Яги

Это причудливое современное строение - дом для отдыха в лесах Норвегии - отыскал на просторах интернета HQroom.
Проект PAN-cabins по заказу компании PAN-tretopphytter создала норвежская архитектурная студия espen surnevik. Необычные сооружения площадью 40 квадратных метров расположены в восточной части Норвегии в окружении лесного массива и предназначены для сдачи внаем для отдыха.
Зодчие интуитивно поняли настроение заказчика и представили свое видение современной архитектуры, обнаружив ее почти мифологическую связь с местностью, ландшафтом и северными лесами.
Приподнятые над землей на восемь метров дома предлагают возможность для комфортного проживания в одиночестве среди дикой природы Норвегии. Отдельно стоящая винтовая лестница ведет в размещенное на тонкой стальной конструкции жилое пространство, в котором предусмотрены гостиная зона с камином и кухней, а также ванная комната на первом этаже, а наверху спроектировано спальное место. Каждый домик готов разместить до шести гостей, предлагая помимо основной кровати еще два дивана и два встроенных в стены спальных места.
Много фотографий домика норвежской Бабы-Яги находится ЗДЕСЬ.