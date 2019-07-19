Xiaomi готовит рекордно быстрый смартфон на новом флагманском процессоре Snapdragon

После того, как Qualcomm анонсировала улучшенный процессор Snapdragon 855 Plus, стало понятно, что вторая половина года будет очень богата на различные флагманские устройства.
Но никто не ожидал, что борьба начнется так быстро: не успела компания Asus объявить о скорой презентации своего нового игрового смартфона Asus ROG Phone 2, как китайская Xiaomi также заявила о том, что в ближайшее время представит улучшенную версию своего смартфона для игр — Xiaomi Black Shark 2 PRO.
Соответствующий тизер был опубликован в одной из китайских соцсетей. И хоть обычный Black Shark 2 вышел достаточно недавно, 18 марта, по меркам Xiaomi уже прошла вечность. Но несмотря на это, новый игровой смартфон компании не будет следующей номерной частью серии, а лишь дополнением второго поколения.
А в чем состоит это самое дополнение? Во-первых, компания может повысить емкость аккумулятора — в грядущем Asus ROG Phone 2 ожидается 5800 мАч, в то время как во втором Black Shark было всего лишь 4000 мАч. Во-вторых, было бы неплохо добавить третью камеру, так как в 2019 году это уже стандарт (во втором поколении, напомню, установлена двойная основная камера). Ну и само собой, раз уж Qualcomm анонсировала Snapdragon 855 Plus, в дополненной версии игрового решения от Xiaomi просто обязан появиться именно этот мобильный процессор, пишет ferra.ru.
Анонс устройства должен состояться уже 30 июля, так что в ближайшее время стоит ожидать целую волну утечек и официальных изображений с Black Shark 2 PRO.