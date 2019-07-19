Xiaomi готовит рекордно быстрый смартфон на новом флагманском процессоре Snapdragon

Но никто не ожидал, что борьба начнется так быстро: не успела компания Asus объявить о скорой презентации своего нового игрового смартфона Asus ROG Phone 2, как китайская Xiaomi также заявила о том, что в ближайшее время представит улучшенную версию своего смартфона для игр — Xiaomi Black Shark 2 PRO.

Соответствующий тизер был опубликован в одной из китайских соцсетей. И хоть обычный Black Shark 2 вышел достаточно недавно, 18 марта, по меркам Xiaomi уже прошла вечность. Но несмотря на это, новый игровой смартфон компании не будет следующей номерной частью серии, а лишь дополнением второго поколения.