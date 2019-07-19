Отец похитил детей и вывез их в Россию

Муж сообщил, что уехал на машине с детьми и своим тогда жившим в Эстонии братом в Петербург. Он добавил, что оттуда они отправятся в Дагестан, в гости к родителям.

«Я спросила, как так можно – не спросив моего согласия? Мы с ним это даже не обсуждали», - говорит Лейла. Когда она вспоминает этот момент, ком подступает у нее к горлу, голос начинает дрожать.

Лейла считает, что вести переговоры было бессмысленно. Она не могла и немедленно отправиться в Россию, потому что у нее не было визы. Ее оформление потребовало времени. «На следующий день позвонила своему адвокату. Он сказал, что нужно сообщить об этом властям. Так я и сделала».

Позже выяснилось, что отец эту поездку долго планировал. Он без ведома Лейлы заказал детям новые эстонские паспорта, сказав, что старые потерялись. Сейчас не очень понятно, какие именно паспорта – у детей два гражданства – показали на границе, но поскольку по документам родители еще числилась мужем и женой, а у людей, состоящих в браке, по Закону о семье общее право на опеку над детьми, погранслужба Эстонии предполагает, что если один родитель пересекает границу с детьми, то у него есть на это согласие второго родителя. Поэтому тогда не проверяли, согласна ли мать.

В довершении всего жена брата мужа, она же сестра Лейлы, должна была убедить ее в том, что если она хочет увидеть своих детей, то единственной возможностью является поездка в Дагестан.

Детская площадка у дома Лейлы. В последний раз дети играли здесь зимой 2016 года. ФОТО: Raul Mee

Часть вторая

3 марта Лейла улетела в Дагестан.

Когда она приехала в дом родителей мужа в Махачкале, ей объяснили, что если она и в дальнейшем хочет быть с детьми, ей нужно остаться здесь. Лейла предположила, что так ее заставляют сохранить брак.

9 марта требование повторили еще жестче. Лейлу отвезли в квартиру второго брата мужа, полицейского. На глазах у родственников он размахивал перед Лейлой оружием и говорил, чтобы она забыла об Эстонии, если хочет быть с детьми. На следующее утро из ее сумки украли паспорт.

«За мной следили. Меня не выпускали из дома. Встречаться с детьми не разрешали»,- говорит Лейла. Так не могло продолжаться, и Лейла связалась с посольством Эстонии в Москве.

«Мне сказали, что если я могу выбраться сама, мне нужно использовать эту возможность, если нет, то они оповестят правоохранительные органы России, что меня нужно освободить. Но добавили, что это может занять много времени».

И в один прекрасный день Лейле все же удалось сбежать из плена. Тут во многом помог случай. Никого из братьев, которые обычно ее охраняли, не было дома. Была только жена одного из них.