Арестован мужчина, неоднократно нарушавший запрет на приближение к бывшей жене

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу 33-летнего мужчины, который неоднократно нарушал судебный запрет на приближение к своей бывшей супруге.
Суд счел ходатайство прокуратуры обоснованным: подозреваемый был взят под стражу на два месяца.
Прокурор Сергей Листов подчеркнул, что задержанный был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке. «В январе Вируский уездный суд признал его виновным в угрозе убийством своей бывшей супруги, был наложен запрет на приближение. Ему было запрещено приближаться к ней ближе чем на 100 метров, общаться с ней по телефону или через соцсети, но он все равно неоднократно нарушал запрет», – отмечает прокурор Листов.
Помимо этого в рамках уголовного дела мужчину также подозревали в приминении насилия по отношению к бывшей жене.
«Попытки заключенного насильно ворваться в квартиру бывшей супруги причинили глубокую эмоциональную травму как владельцу квартиры, так и их несовершеннолетним детям, вселив страх», – добавил Листов.
Суд согласился с доводами прокуратуры, что арест необходим для предотвращения преступлений, а также обеспечения защиты потерпевшей и несовершеннолетних детей.