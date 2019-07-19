Арестован мужчина, неоднократно нарушавший запрет на приближение к бывшей жене

Прокурор Сергей Листов подчеркнул, что задержанный был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке. «В январе Вируский уездный суд признал его виновным в угрозе убийством своей бывшей супруги, был наложен запрет на приближение. Ему было запрещено приближаться к ней ближе чем на 100 метров, общаться с ней по телефону или через соцсети, но он все равно неоднократно нарушал запрет», – отмечает прокурор Листов.