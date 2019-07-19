Пт, 19.07.2019
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  • Арестован мужчина, неоднократно нарушавший запрет на приближение к бывшей жене

Арестован мужчина, неоднократно нарушавший запрет на приближение к бывшей жене

Illustreeriv foto.

ФОТО: Caro / Andree Kaiser / Caro / Andree Kaiser

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу 33-летнего мужчины, который неоднократно нарушал судебный запрет на приближение к своей бывшей супруге.

Суд счел ходатайство прокуратуры обоснованным: подозреваемый был взят под стражу на два месяца.

Прокурор Сергей Листов подчеркнул, что задержанный был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке. «В январе Вируский уездный суд признал его виновным в угрозе убийством своей бывшей супруги, был наложен запрет на приближение. Ему было запрещено приближаться к ней ближе чем на 100 метров, общаться с ней по телефону или через соцсети, но он все равно неоднократно нарушал запрет», – отмечает прокурор Листов.

Помимо этого в рамках уголовного дела мужчину также подозревали в приминении насилия по отношению к бывшей жене.

«Попытки заключенного насильно ворваться в квартиру бывшей супруги причинили глубокую эмоциональную травму как владельцу квартиры, так и их несовершеннолетним детям, вселив страх», – добавил Листов.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что арест необходим для предотвращения преступлений, а также обеспечения защиты потерпевшей и несовершеннолетних детей.

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