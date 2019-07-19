Выбитые зубы и открытые переломы: пассажиры попавшего в ДТП автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности

Сотрудник одной из бригад скорой помощи, отреагировавшей на вызов, рассказал Positmees, что на месте происшествия занимался тремя пострадавшими. У первого была травма колена, второй остался без передних зубов, а у сидевшей спереди автобуса женщины были зафиксированы открытые переломы берцовых костей. «Кроме того, у нее имелись ушибы и множественные переломы», - добавил медик. Эту пассажирку сразу же доставили в больницу на операционный стол.

По словам медика, на месте происшествия царил хаос. «Пострадавших было много», - подчеркнул он. Сотрудник скорой помощи добавил, что в первую очередь людей, получивших тяжелые травмы, отделили от тех, кто незначительно пострадал. Сперва занимались тяжелыми, а когда к месту происшествия подоспели новые бригады, первую помощь оказали всем остальным. «У всех были какие-то маленькие травмы, ушибы, раны», - вспоминает медик.

Сотрудник скорой помощи отметил, что большинство пассажиров были не пристегнуты ремнями безопасности, что привело к серьезным травмам. «Примерно 15 человек пострадали из-за того, что не пристегнули ремни безопасности, в результате чего у них были разбиты лица, губы и так далее», - прокомментировал собеседник Postimees.

Водитель, отделавшийся несколькими ссадинами, был в шоке. Двое пассажиров получили серьезные травмы, четверо-пятеро - средней тяжести, а оставшиеся - незначительные.

После ДТП пострадавших доставили в Северо-Таллиннскую региональную и Восточно-Таллиннскую центральную больницы.