Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви и его партнёр по команде вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта, сообщает championat.com.
Инцидент случился в одном из ресторанов города Морпет (Англия) незадолго до вылета «сорок» на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос). Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.
В «Ньюкасле» отказались комментировать инцидент, однако, по словам издания, клуб обязательно проведёт собственное расследование событий.
Newcastle footballers including Jonjo Shelvey are caught up in a bust-up outside a pizza shop after ex-England star was branded a 'bald c***' hours before jetting off on club's pre-season tour of China https://t.co/ppU7v36VUC— MailOnline Sport (@MailSport) July 19, 2019