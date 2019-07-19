Пт, 19.07.2019
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Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Карл Дарлоу

ФОТО: LEE SMITH / Action Images via Reuters

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви и его партнёр по команде вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта, сообщает championat.com.

Инцидент случился в одном из ресторанов города Морпет (Англия) незадолго до вылета «сорок» на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос). Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.

В «Ньюкасле» отказались комментировать инцидент, однако, по словам издания, клуб обязательно проведёт собственное расследование событий.

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