Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Инцидент случился в одном из ресторанов города Морпет (Англия) незадолго до вылета «сорок» на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос). Хавбек ответил обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.