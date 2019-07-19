Три британских министра намерены уйти в отставку, если правительство возглавит Джонсон

В частности, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй урегулирует последние вопросы на посту премьер-министра.

Канцлер казначейства Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

Накануне сообщалось, что в отставку ушла противник жесткого Брекзита министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он готов к Брекзиту без соглашения с ЕС, несмотря на несогласие парламента с жестким выходом Великобритании из ЕС.