Пт, 19.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Три британских министра намерены уйти в отставку, если правительство возглавит Джонсон

Три британских министра намерены уйти в отставку, если правительство возглавит Джонсон

Борис Джонсон.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Три члена кабинета министров Великобритании готовятся уйти в отставку, если Борис Джонсон одержит победу над Джереми Хантом и станет премьер-министром, сообщает в пятницу газета The Times.

В частности, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй урегулирует последние вопросы на посту премьер-министра.

Канцлер казначейства Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

Накануне сообщалось, что в отставку ушла противник жесткого Брекзита министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он готов к Брекзиту без соглашения с ЕС, несмотря на несогласие парламента с жестким выходом Великобритании из ЕС.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Брекзитом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ