Пт, 19.07.2019
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Все и сразу: как совместить цветы и овощи на одной грядке

ФОТО: 101dizain.ru

Настоящий дачник не позволит пустовать даже небольшому клочку земли. Каждый сантиметр должен приносить пользу и радовать глаз. Совместить приятное с полезным в понимании опытных огородников значит разбавить грядки с овощами декоративными растениями, советует 101dizain. 

Как правильно посадить цветы рядом с овощами 

Декоративные растения можно высадить по периметру, либо чередовать с овощами через каждые четыре-пять рядов овощей. Невысокие цветы — оптимальный вариант, тогда не будет препятствий для солнечных лучей.

Большинство декоративных растений высаживают после того, как окрепли овощные культуры. Важно учитывать, влагой из каких слоев почвы питается растение-напарник, чтобы не пострадал его сосед.

Нарядный огород имеет массу преимуществ

  • Цветы привлекают пчел.
  • Защищают от сорняков.
  • Препятствуют излишнему испарению.
  • Стоят на страже против вредных насекомых.
  • Просто украшают участок.

Какие растения посадить рядом с овощами

Бархатцы — первое, что приходит на ум при мысли о создании правильного соседства на грядке. Универсальный солдат в битве за урожай. Можно совмещать с картофелем, капустой, морковью и огурцами. Предотвращают развитие нематод у овощных культур. Запахом отпугивают насекомых-вредителей. Аромат сохраняется и после высыхания цветов.

Настурция успешно поделит одну грядку с картофелем, тыквой, огурцами и капустой. Своим запахом она маскирует овощи и защищает от белокрылки.

Календула не только защищает картофель от колорадского жука, но и лечит почву, а также привлекает насекомых-хищников.

Петуния станет приятной соседкой для томатов. Отпугивает цикад и тлю.

Подсолнечник не сможет спасти овощи от вредителей и страшных болезней, но предоставить свой стебель в качестве опоры для огурцов способен.

Крокус и ветреница сочетаются практически со всеми овощами, но наиболее благоприятным будет соседство с салатом и капустой.

Хризантемы сажаем рядом с петрушкой.

Тысячелистник можно высадить по периметру участка. Он приманивает ос, которые уничтожают тлю.

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