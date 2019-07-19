Все и сразу: как совместить цветы и овощи на одной грядке

Как правильно посадить цветы рядом с овощами

Декоративные растения можно высадить по периметру, либо чередовать с овощами через каждые четыре-пять рядов овощей. Невысокие цветы — оптимальный вариант, тогда не будет препятствий для солнечных лучей.

Большинство декоративных растений высаживают после того, как окрепли овощные культуры. Важно учитывать, влагой из каких слоев почвы питается растение-напарник, чтобы не пострадал его сосед.

Нарядный огород имеет массу преимуществ Цветы привлекают пчел.

Защищают от сорняков.

Препятствуют излишнему испарению.

Стоят на страже против вредных насекомых.

Просто украшают участок.

Какие растения посадить рядом с овощами

Бархатцы — первое, что приходит на ум при мысли о создании правильного соседства на грядке. Универсальный солдат в битве за урожай. Можно совмещать с картофелем, капустой, морковью и огурцами. Предотвращают развитие нематод у овощных культур. Запахом отпугивают насекомых-вредителей. Аромат сохраняется и после высыхания цветов.

Настурция успешно поделит одну грядку с картофелем, тыквой, огурцами и капустой. Своим запахом она маскирует овощи и защищает от белокрылки.

Календула не только защищает картофель от колорадского жука, но и лечит почву, а также привлекает насекомых-хищников.

Петуния станет приятной соседкой для томатов. Отпугивает цикад и тлю.

Подсолнечник не сможет спасти овощи от вредителей и страшных болезней, но предоставить свой стебель в качестве опоры для огурцов способен.

Крокус и ветреница сочетаются практически со всеми овощами, но наиболее благоприятным будет соседство с салатом и капустой.

Хризантемы сажаем рядом с петрушкой.