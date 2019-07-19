Все и сразу: как совместить цветы и овощи на одной грядке

Настоящий дачник не позволит пустовать даже небольшому клочку земли. Каждый сантиметр должен приносить пользу и радовать глаз. Совместить приятное с полезным в понимании опытных огородников значит разбавить грядки с овощами декоративными растениями, советует 101dizain.
Как правильно посадить цветы рядом с овощами
Декоративные растения можно высадить по периметру, либо чередовать с овощами через каждые четыре-пять рядов овощей. Невысокие цветы — оптимальный вариант, тогда не будет препятствий для солнечных лучей.
Большинство декоративных растений высаживают после того, как окрепли овощные культуры. Важно учитывать, влагой из каких слоев почвы питается растение-напарник, чтобы не пострадал его сосед.
Нарядный огород имеет массу преимуществ
- Цветы привлекают пчел.
- Защищают от сорняков.
- Препятствуют излишнему испарению.
- Стоят на страже против вредных насекомых.
- Просто украшают участок.
Какие растения посадить рядом с овощами
Бархатцы — первое, что приходит на ум при мысли о создании правильного соседства на грядке. Универсальный солдат в битве за урожай. Можно совмещать с картофелем, капустой, морковью и огурцами. Предотвращают развитие нематод у овощных культур. Запахом отпугивают насекомых-вредителей. Аромат сохраняется и после высыхания цветов.
Настурция успешно поделит одну грядку с картофелем, тыквой, огурцами и капустой. Своим запахом она маскирует овощи и защищает от белокрылки.
Календула не только защищает картофель от колорадского жука, но и лечит почву, а также привлекает насекомых-хищников.
Петуния станет приятной соседкой для томатов. Отпугивает цикад и тлю.
Подсолнечник не сможет спасти овощи от вредителей и страшных болезней, но предоставить свой стебель в качестве опоры для огурцов способен.
Крокус и ветреница сочетаются практически со всеми овощами, но наиболее благоприятным будет соседство с салатом и капустой.
Хризантемы сажаем рядом с петрушкой.
Тысячелистник можно высадить по периметру участка. Он приманивает ос, которые уничтожают тлю.