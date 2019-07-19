Конкуренты Prisma - о финском контрударе: такие разговоры идут уже годами

Правление концерна SOK, которому принадлежит сеть Prisma, с давних пор выражало неудовлетворенность нынешними позициями Prisma в Эстонии, поскольку сеть потеряла как в объемах продаж, так и в рыночной доле, которая на сегодня упала ниже отметки в 7%. До сих пор ходили слухи, что Prisma в Эстонии сдалась, и тут исполнительный директор Prisma Peremarket неожиданно заявил о планах довести рыночную долю торговой сети до 10%.

"Prisma до сих пор не была в Эстонии агрессивной, но теперь будет, - обосновал Нуммелин спад последних лет. - Мы решили, что Эстония для нас - растущий рынок".

Пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийдо сказал, что поскольку в последние годы рыночная доля Prisma быстро уменьшалась, понятно, что какие бы то ни было изменения компании нужно претворять в жизнь в срочном порядке. "В то же время, об изменениях разговоры идут уже годами", - отметил он.

Поможет ли открытие десяти магазинов сократить уменьшение доли рынка, остановить его или даже привести к росту, зависит, по словам Мийдо, во многом от того, где планируется открыть эти новые магазины и насколько они будут большими. "От расположения магазинов зависит и то, каким магазинам района они начнут оказывать конкуренцию. Поскольку финны концентрируются преимущественно в Таллинне, мы не видим, чтобы они конкурировали с эстонскими торговыми сетями в более широком смысле" - сказал он.

Директор Мaxima по продажам и маркетингу Янне Лайк говорит, что, оценивая богатый на конкуренцию эстонский рынок, сложно найти пространство для крупномасштабного расширения, будь то новый или уже имеющийся участник рынка. Например, Maxima укрепляет свою нынешнюю сеть прежде всего за счет обновления существующих магазинов и создания ценных предложений для клиентов, добавила она.

"Сейчас рынок Эстонии выглядит оптимально покрытым, как в больших городах, так и по регионам, вследствие чего сложно увидеть привлекательные возможности для расширения, не требующие сверхбольших инвестиций с очень длительным сроком окупаемости", - сказала Лайк.

Она отметила также, что приход сети Lidl заставляет местных участников рынка выйти из своей зоны комфорта. "Мы тоже должны держать глаза открытыми и быть готовыми к конкуренции, в том числе, учиться приспосабливаться к новой рыночной ситуации на литовском опыте концерна", - сказала она.

Руководитель отдела коммуникаций сети Selver Рийво Вески сказал, что Selver не может оценивать намерения конкурентов, а лишь реальное положение дел. "Сегодняшние результаты участников рынка говорят сами за себя", - сказал он.

Вески добавил, что открытие новых магазинов - единственный возможный путь для Prisma, если их цель - увеличить долю рынка. "За счет существующих магазинов сделать это невозможно или очень тяжело. Открытие новых магазинов станет серьезным испытанием: одновременно нужно будет поддерживать результативную работу имеющихся магазинов и запускаемых", - объяснил он.