Прототип Софьи – Лариса Рейснер (актриса даже похожа на нее). Софья, как и Лариса Рейснер, сочиняет стихи, лучшая ее строчка, запомнившаяся Гумилеву, мы – безумцы на пылающем сквозняке. Авторы заставляют Софью окунуться в оргии Серебряного века, глушить горе наркотиками, но все же позволяют героине избавиться от наркозависимости. Далее она оказывается на репетиции «Маскарада» в постановке Всеволода Мейерхольда – премьера состоялась как раз в вечер, когда началась Февральская революция; становится секретаршей Керенского, разочаровывается в нем; переходит на сторону большевиков, делает блестящую карьеру в качестве красного комиссара и автора пафосных (но скверных) революционных стихов и столь же пафосных очерков.

Софья (Ксения Лукьянчикова) – богиня красного литературного салона. ФОТО: Кадры из сериала

У третьего главного героя, Матвея Осипова (Григорий Некрасов) прототипа нет. В начале сюжета он – простой рабочий парень, прекрасно играющий на балалайке, за что его берут в оркестр русских народных инструментов. Матвей тоже влюблен в Софью – и авторы вовсю эксплуатируют возможности любовного треугольника. Кроме того, чувство классовой ненависти приводит Матвея в ряды эсеров-боевиков, позже, в Туруханской ссылке, он знакомится со Свердловым и Сталиным, становится большевиком, попадает в Швейцарию, где сближается с Лениным, позже служит партии в качестве хладнокровного убийцы врагов пролетарского дела.

Как требуют законы жанра, все три героя трагически погибают.

Все три актера очень убедительны. И это тем более ценно, что сценаристы не сумели найти убедительных мотивов тех резких сломов и перемен направления, которые встречаются на пути каждого из трех. Почему Сергей Кирсанов-Двинский перешел на сторону большевиков? Боевой офицер, он после Февральской революции оставался моанрхистом, за что даже был арестован; бардак, который представляла собой Россия при либеральном правительстве Керенского, ему был ненавистен. Видя, что к власти приходят большевики, Сергей намерен эмигрировать, но случайная встреча с сослуживцем, перешедшем на сторону красных, меняет всё. Сослуживец знакомит его с Троцким; Сергей видит, с какой отвагой и каким хладнокровием Троцкий убеждает колеблющийся гарнизон Петропавловской крепости поддержать большевиков – и это решает его судьбу. Насколько это вероятно? Не знаю. Легче было бы поверить, что Сергей убедился, что вытянуть Россию из хаоса, покончить с развалом армии и снова поставить солдат в строй, как говорит в фильме один из его сослуживцев, способны только большевики. Но в октябре 1917-го этого еще не видно. Напротив, Сергей участвует в мирных переговорах в Бресте, видит, какие ничтожества входят в первую советскую делегацию (Троцкий прибыл в Брест позднее, в критический момент), с какой готовностью они принимают предложения немцев во время перерыва в переговорах съездить в Варшаву на шопинг (сказали бы мы сегодня) – за счет принимающей стороны. Своим для большевиков он так и не становится. Но продолжает служить им.