Европейских перевозчиков обязали платить пассажирам за задержки других авиакомпаний

Европейский суд (European Court of Justice) принял новое постановление о защите прав авиапассажиров. Согласно документу, местные перевозчики, продающие билеты в пункты назначения за пределами ЕС, теперь должны предлагать пассажирам компенсацию, если их стыковочный рейс задерживается более чем на три часа или отменяется, даже если срыв перелета вызван другой авиакомпанией. Пассажиры в качестве компенсации смогут получить до 600 евро.

До нововведения эта защита распространялась только на рейсы, вылетающие или прибывающие в Европу. Но теперь европейское законодательство расширено, чтобы охватить стыковочные рейсы авиакомпаний-партнеров или совместные рейсы за пределами ЕС, даже если авиакомпания, эксплуатирующая второй этап путешествия, является перевозчиком не из Евросоюза.

В суде отметили, что перелет с одним или несколькими рейсами, являющийся предметом одного бронирования, составляет единое целое в вопросе прав пассажиров на компенсацию, пишет turizm.ru. При этом европейская авиакомпания может подать в суд на перевозчика, не являющегося членом ЕС, чтобы покрыть убытки из-за выплат компенсаций.

Издание приводит простой пример. Допустим, вы бронируете рейс из Лондона в Сидней через Гонконг с British Airways по одной ссылке. Рейс из Лондона в Гонконг выполнен вовремя, но второй этап рейса, выполняемый Cathay Pacific, задерживается примерно на четыре часа. Пассажир ожидает, что именно эта компания предложит компенсацию, так как задержка произошла по ее вине. Однако теперь ответственность за компенсацию будет нести British Airways, через которую и происходило бронирование рейса.