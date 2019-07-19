Фото: продается проект реконструкции прекрасного заброшенного дома

ФОТО: KV.EE

Объект прекрасно расположен - Нымме является одним из самых эксклюзивных и любимых районов города, который никогда не утратит свою ценность.

ФОТО: KV.EE

Здесь можно наслаждаться сосновым лесом и покоем, и в то же время использовать все возможности большого города.

Проект назван Lindemanni Villa в честь первого мэра Нымме Йоханнеса Линдеманна.

ФОТО: KV.EE

На участке запланировано два многоквартирных дома:

- трехэтажный дом площадью 585,2 м² на пять квартир;

- двухэтажный двухквартирный дом во дворе площадью 181 м².

ФОТО: KV.EE

Общая площадь участка - 1060 м². Есть коммуникации - вода, канализация, электричество. Для дома, расположенного со стороны улицы, имеется разрешение на реконструкцию. Для дома со стороны двора выдано разрешение на строительство.