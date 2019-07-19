Пт, 19.07.2019
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  • Фото: продается проект реконструкции прекрасного заброшенного дома

Фото: продается проект реконструкции прекрасного заброшенного дома

ФОТО: скриншот с Google Map

Продается проект развития недвижимости с двумя многоквартирными домами в центре Нымме. Можно сразу же приступить к реализации проекта -  разрешение на строительство имеется! 

ФОТО: KV.EE

Объект прекрасно расположен - Нымме является одним из самых эксклюзивных и любимых районов города, который никогда не утратит свою ценность.

ФОТО: KV.EE

Здесь можно наслаждаться сосновым лесом и покоем, и в то же время использовать все возможности большого города.

Проект назван Lindemanni Villa в честь первого мэра Нымме Йоханнеса Линдеманна. 

ФОТО: KV.EE

На участке запланировано два многоквартирных дома:

- трехэтажный дом площадью 585,2 м² на пять квартир;

- двухэтажный двухквартирный дом во дворе площадью 181 м². 

ФОТО: KV.EE

Общая площадь участка - 1060 м². Есть коммуникации - вода, канализация, электричество. Для дома, расположенного со стороны улицы, имеется разрешение на реконструкцию. Для дома со стороны двора выдано разрешение на строительство. 

Ознакомьтесь с подробностями на портале недвижимости KV.EE.

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