Фото: продается проект реконструкции прекрасного заброшенного дома

Продается проект развития недвижимости с двумя многоквартирными домами в центре Нымме. Можно сразу же приступить к реализации проекта - разрешение на строительство имеется!
Объект прекрасно расположен - Нымме является одним из самых эксклюзивных и любимых районов города, который никогда не утратит свою ценность.
Здесь можно наслаждаться сосновым лесом и покоем, и в то же время использовать все возможности большого города.
Проект назван Lindemanni Villa в честь первого мэра Нымме Йоханнеса Линдеманна.
На участке запланировано два многоквартирных дома:
- трехэтажный дом площадью 585,2 м² на пять квартир;
- двухэтажный двухквартирный дом во дворе площадью 181 м².
Общая площадь участка - 1060 м². Есть коммуникации - вода, канализация, электричество. Для дома, расположенного со стороны улицы, имеется разрешение на реконструкцию. Для дома со стороны двора выдано разрешение на строительство.
Ознакомьтесь с подробностями на портале недвижимости KV.EE.