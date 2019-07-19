Страховая: трагедии в автобусах происходят почти каждый день

Руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер говорит, что вчерашняя авария достойна сожаления, и хотя обстоятельства ДТП в процессе выяснения, все же ясно, что многих травм можно было избежать, если бы пассажиры были пристегнуты.

Тохвер поясняет, что в Salva застрахованы несколько занимающихся маршрутными перевозками предприятий, и аварии случаются довольно часто. Большинство аварий происходят на городских линиях. «Аварии, в которых из-за внезапного торможения или маневра получают травмы один-два человека, происходят постоянно. К счастью, крупные аварии происходят редко, – отмечает Тохвер. – Несколько недель назад была авария в Нымме, в которой автомобиль Volvo выехал перед автобусом и пострадало несколько человек. Сразу вспоминается и тяжелая авария в январе 2018 года, когда в окрестностях Козе, на Тартуском шоссе столкнулись фура и перевозивший пассажиров автобус».

Тохвер добавил, что в городе одной из главных причин ДТП становятся другие участники дорожного движения, которые вынуждают водителей автобуса резко тормозить – например, переходящий в неположенном месте улицу пешеход или водитель автомобиля, который прижимается к автобусу.

«Ремень безопасности – лучшее средство предотвращения тяжелых последствий, потому что авария всегда случается неожиданно», – заключает Тохвер.