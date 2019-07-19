Страховая: трагедии в автобусах происходят почти каждый день

В свете тяжелого столкновения рейсового автобуса и фуры 18 июля, в результате которого пострадали 26 человек, страховая фирма и страховщик попавшего в ДТП автобуса Salva Kindlustus напоминает, что важно пристегиваться во всех транспортных средствах, так как аварии с рейсовыми автобусами случаются часто.
Руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер говорит, что вчерашняя авария достойна сожаления, и хотя обстоятельства ДТП в процессе выяснения, все же ясно, что многих травм можно было избежать, если бы пассажиры были пристегнуты.
Тохвер поясняет, что в Salva застрахованы несколько занимающихся маршрутными перевозками предприятий, и аварии случаются довольно часто. Большинство аварий происходят на городских линиях. «Аварии, в которых из-за внезапного торможения или маневра получают травмы один-два человека, происходят постоянно. К счастью, крупные аварии происходят редко, – отмечает Тохвер. – Несколько недель назад была авария в Нымме, в которой автомобиль Volvo выехал перед автобусом и пострадало несколько человек. Сразу вспоминается и тяжелая авария в январе 2018 года, когда в окрестностях Козе, на Тартуском шоссе столкнулись фура и перевозивший пассажиров автобус».
Тохвер добавил, что в городе одной из главных причин ДТП становятся другие участники дорожного движения, которые вынуждают водителей автобуса резко тормозить – например, переходящий в неположенном месте улицу пешеход или водитель автомобиля, который прижимается к автобусу.
«Ремень безопасности – лучшее средство предотвращения тяжелых последствий, потому что авария всегда случается неожиданно», – заключает Тохвер.
На основе обязательного дорожного страхования ответственность за причиненный транспортным средством пассажирам ущерб несет его владелец. Иными словами, оформленная на автобус страховка покроет причиненный пострадавшим ущерб. Условия договора страхования исходят из Закона о дорожном страховании.