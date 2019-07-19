Керсти Кальюлайд: я ненавижу поведение политиков EKRE

«Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается», - сказала Кальюлайд в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy в ответ на вопрос журналиста о том, беспокоится ли она по поводу женоненавистнических, антисемитских, гомофобных и расистских комментариев политиков EKRE, передает Rus.ERR.

«Порядочные люди так себя не ведут», - сказала она в интервью, записанном непосредственно перед выборами в Европарламент 26 мая, и добавила, что это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии.