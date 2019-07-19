Керсти Кальюлайд: я ненавижу поведение политиков EKRE

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, она ненавидит разжигающее вражду поведение политиков Консервативной народной партии (EKRE), считает его глупым, а также извиняется за впечатление, которое в результате этого складывается об Эстонии.
«Я ненавижу их за их поведение и извиняюсь за то впечатление, которое в результате остается», - сказала Кальюлайд в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy в ответ на вопрос журналиста о том, беспокоится ли она по поводу женоненавистнических, антисемитских, гомофобных и расистских комментариев политиков EKRE, передает Rus.ERR.
«Порядочные люди так себя не ведут», - сказала она в интервью, записанном непосредственно перед выборами в Европарламент 26 мая, и добавила, что это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии.
По словам президента, она общалась с министрами из партии EKRE на эти темы, и по ее оценке, существует общее понимание, что невозможно нормально участвовать в международной жизни, продолжая раздражать людей, независимо от того, разделяешь ли ты сам эти убеждения. «Меня терзают сомнения, что некоторые из этих людей и сами не верят в то, что говорят», - добавила Кальюлайд.