Пт, 19.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
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  • Схема: из-за киносъемок изменится маршрут одного из ласнамяэских автобусов

Схема: из-за киносъемок изменится маршрут одного из ласнамяэских автобусов

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Схема.

ФОТО: Raepress

Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре пойдет в дополнительный объезд, передает Раэпресс.

В сторону Прийсле маршрут объезда таков: улицы Паэ, Паэкааре, Выйдуйооксу, Паэ, Пунане. В сторону Паэ: улицы Пунане, Паэ, Выйдуйооксу, Паэкааре, Паэ.

В сторону Паэ временная остановка будет делаться на улице Паэкааре, на остановке автобуса 31-й линии Паэсилла до перекрестка с улицей Паэ. В сторону Прийсле отменяется остановка Калевипоя на улице Смуула.

Таллинский транспортный департамент приносит извинения за причиняемые неудобства.

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