Личных медалей в фехтовании не будет

В 1/64 финала Прийнитс в увлекательно поединке победил Юлена Перейру из Испании, который входит в элиту мировой шпаги, 15:12. Соперники поочередно отдавали инициативы в руке соперника, попеременно ведя в счете. Удача на своеобразных качелях улыбнулась в конце поединка нашему спортсмену, но в 1/32 финала Фортуна выбрала другого фаворита, француза Александра Бардене. Французу не составило больщ трудностей сломить сопротивление Прийнитса и победить 15:11.