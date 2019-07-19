Китайская космическая станция сегодня упадет на Землю

Ожидается, что большая часть станции сгорит в атмосфере. Уцелевшие обломки должны будут выпасть в несудоходном районе на юге Тихого океана, используемом для затопления космической техники, – между Новой Зеландией и Чили, пишет издание NewScientist.

«Тяньгун-2» была запущена в сентябре 2016 года. Это была доработанная версия первой китайской станции «Тяньгун-1». Длина станции составляет 10,4 м, ширина корпуса – 3,35 м, масса – около 8,6 тонн. Она состоит из лабораторно-жилого и бытового отсека. В октябре 2016 года «Тяньгун-2» приняла экспедицию посещения «Шэньчжоу-11».