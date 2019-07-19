Фото: смотрите, что фанаты Metallica оставили после себя на концертной площадке

Вчера вечером позади Эстонского национального музея собрались почти 60 000 человек, чтобы послушать легендарную группу Metallica. На следующее утро после концерта площадка была относительно чистой, но уборка будет длится весь день, сообщает Tartu Postimees.
Учитывая, сколько человек вчера было на площадке позади музея, концертная зона сегодня утром была относительно чистой. Все мусорные ящики к десяти утра были опустошены, крупный мусор был собран в мешки. Также массивная концертная сцена частично уже была разобрана.
Сегодня случайные прохожие еще не смогут попасть на задний двор музея, поскольку все еще идут работы по разборке сцены и ограждений.
Смотрите фото!
Как прошел концерт, можно посмотреть здесь.