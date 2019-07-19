Серебряный призёр Олимпийских игр покончил жизнь самоубийством

Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки. Нападающий играл в НХЛ с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры Грег провёл в «Нэшвилл Предаторз». Клуб выбрал форварда на драфте расширения в 1998 году. С 2002 по 2006 год Джонсон был капитаном команды. Всего он провёл 785 матчей в составе «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Предаторс», набрав 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года.